Liebe Leserinnen und liebe Leser des Holiday event Magazins! Der Winter steht an und mit ihm all die Freuden draussen mit hoffentlich viel viel Schnee. In der aktuellen Winterausgabe des Holiday event Magazins haben wir wieder viele tolle Freizeitideen für Sie und stellen Ihnen verschiedene attraktive Wintersportgebiete vor. Und damit Sie weihnachtstechnisch so richtig schön in Stimmung kommen, haben wir auch hierzu im aktuellen Magazin die schönsten Märkte unserer Region zusammengetragen. Glühwein schlürfen, bummeln, das ein oder andere nette Geschenk besorgen, Leute treffen, mit ein wenig Glück liegt Schnee und die Sterne funkeln. Hierzu gibt es einen gesonderten Veranstaltungskalender mit Konzerten, Veranstaltungen und Märkten. Aber natürlich darf auch unser "regulärer" Veranstaltungskalender nicht fehlen. Schauen Sie doch mal rein! Einfach oben rechts auf das kleine Titelbild des aktuellen Magazins klicken und sich blätternd inspirieren lassen.