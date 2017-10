Kunstnacht 2017

Leider ist uns im Programmheft für die Murnauer Kunstnacht ein Fehler unterlaufen.

Wir haben das Programm der Evangelischen Kirche vom vergangenen Jahr abgedruckt.

Nachfolgend die Richtigstellung.

Montag, 2. Oktober, 19:00 – 22:00 Uhr

Begonnen hat es 2008 mit dem „Boot der Hoffnung“. Die evangelische Kirchengemeinde beteiligte sich erstmals in der Christuskirche an der Kunstnacht. Seitdem in jedem Jahr erneut. Sie möchte damit ein Signal setzen, am Leben der Marktgemeinde mit seiner Kunst und Kultur teilzunehmen. Im letzten Jahr waren in einer Lichtinstallation im Kircheninnern litophone Musikstücke zu hören. Auch in diesem Jahr wird unser Beitrag etwas Besonderes sein, um dem Namen Kunstnacht zu einem Inhalt zu verhelfen. Eine Sandmalerin tritt auf, ein Hang-Spieler begleitet ihre Arbeit.

Irmgard Lange-Redinger wird im Jahr des Reformationsjubiläums in vier Bildern vier Orte der Reformation entstehen lassen, Klaus Vogt wird dazu die atmosphärische Musik erzeugen.

Wir können der Sanderin über die Schulter, auf die Hände schauen und sehen, wie das Bild sich füllt. Die entstandenen Bilder sind dann auf dem ökumenischen Kirchentag am 31. Oktober im Kultur- und Tagungszentrum zu erwerben. Das Signal der Teilnahme der Kirchengemeinde wird auch optisch gegeben. Lassen Sie sich verlocken von dem in den Kirchenfarben angestrahlten Turm, liefern Sie sich dem Besonderen aus, geraten Sie in den Bann eines Kunstateliers.

Kirche vermag das über die Kunstnacht hinaus.

Dieter Kirsch

