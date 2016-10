Und was bringt uns der Herbst? Der Sommer war ganz wunderbar und wie gehabt viel zu schnell vorbei. Er wirkt noch nach, manche Tage sommerlich, so dass man festhalten möchte am leichtfüßigen Leben im Sonnenschein. Jetzt kommen sie, die goldenen Tage mit wunderschönem Licht, freuen wir uns auf das Farbenspiel der Blätter, auf ausgedehnte Wanderungen in der Natur. Selbstverständlich haben wir im aktuellen Magazin auch wieder einige Anregungen für Sie! Zum Beispiel "Die Berge rufen..." Sie wissen ja: Holiday Event bietet sowohl im Magazin als auch virtuell die Höhepunkte aus dem Süden Bayerns. In unserem umfangreichen Veranstaltungskalender unter „aktuelle Ausgabe“ rechts finden Sie wieder alle wichtigen Events aus der Region. Wir möchten dem Gast sowie dem Einheimischen wertvolle Freizeit- und Veranstaltungstipps bieten. Darüber hinaus veranstalten wir hochkarätige Events wie z.B. die Weilheimer KultUHRnacht, die GAP Live Night, die Murnauer Kunstnacht und die Mittenwalder Mittnacht. Mehr dazu unter Holiday event sunrise events.

Sie möchten auf unserem Portal vertreten sein oder in unserem Magazin? Sie haben Anregungen, Wünsche oder Kritik? Sie wollen Ihre Veranstaltung in unserem Kalender platzieren? Sie möchten Ihr Unternehmen/Ihre Veranstaltung bewerben und brauchen dazu Unterstützung? Gerne helfen wir Ihnen bei der Planung und Durchführung und gestalten Ihnen einen individuellen Werbeauftritt (Plakate, Flyer, Magazin, Portal…) Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine Email! Wir freuen uns!