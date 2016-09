Kunst und Künstler

Murnauer Kunstnacht 2016 - Murnau Galerie

Kunst in den Schaufenstern

Kaum ein Segment war in der Vergangenheit derart umstritten wie die Bilderausstellung in den Schaufenstern zur Murnauer Kunstnacht.

Somit gilt es auch hierbei, eine langfristige Struktur zu schaffen, die letztlich zu einer überregionalen Anerkennung sowohl von Kunstschaffenden als auch von Betrachtern führt.

Somit wird es ab diesem Jahr jeweils ein Motto geben.

In 2016 lautet es:

Das blaue Land ist bunt.

Wir laden Sie hiermit ein, ausgewählte Werke von Ihnen im Rahmen der Murnau Galerie zu präsentieren. Mailen Sie Sie uns bis zu drei Digitalfotos (bitte jedes Foto einzeln) von Kunstwerken, die zu diesem Thema passen, an die This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Ergänzen Sie diese Emails mit folgenden Angaben:

Vorname, Name; Anschrift; Telefonnummer; Geboren am … in …; Titel des Bildes; Maltechnik

Eine 5-köpfige Jury, bestehend aus verschiedenen gesellschaftlichen Repräsentanten – ohne persönliche Interessen – trifft eine Auswahl aus den Einsendungen.

Die Ausstellung wird am Montag, den 26. Sept., einheitlich aufgebaut und am Mittwoch, den 5. Okt., einheitlich abgebaut.

Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei. Einsendeschluss ist Montag, der 22. August 2016

Sollten Sie nicht über die Möglichkeit verfügen, uns Digitalfotos zu übersenden, schicken wir Ihnen gerne gegen eine Unkostenvergütung von 25 Euro einen Fotografen vorbei.

Sollte Sie nicht an dieser Aktion teilnehmen wollen, teilen Sie uns das bitte ebenfalls kurz mit, da es unsere Organisationsarbeit erleichtert.

Vielen Dank und viel Erfolg

Rupert Reggel & das Orga-Team